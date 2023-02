Osterkarten basteln mit Kindern: 8 einfache, aber einzigartige Ideen

7. Coole Küken

Habt ihr schon mal von der Gabeltechnik gehört? Sie kann prima auch schon kit kleineren Kindern umgesetzt werden. dafür gebt ihr einen Klacks gelbe Acrylfarbe auf die Osterkarte und lässt euer Kind it einer Gabel die Farbe in alle Richtungen verteilen. So easy entsteht der gelbe Körper, der anschließend nur noch mit Wackelaugen, Tonpapier-Schnabel und Beinchen verziert werden muss.