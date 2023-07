Unverständlich: "Warum gibt es nicht mehr Spielplätze im Schatten?"

Die Sommer werden jedes Jahr heißer

Eine Hitzewelle mit bis zu 40 Grad ist heutzutage nichts Ungewöhnliches mehr. Kommt vor. Ein Blick auf die langfristigen Entwicklungen zeigt, dass sich die Hitzetage tatsächlich verdoppelt haben: Jedes Jahr hält der Deutsche Wetterdienst (DWD) für alle deutschen Regionen die sogenannten "Hitzetage" fest. Das sind solche Tage mit Temperaturen über 30 Grad. Das jüngste Ergebnis: In nahezu allen deutschen Regionen (eine Ausnahme bilden hier Gebiete wie z. B. die Zugspitze) hat sich die Anzahl der Hitzetage in den letzten 60 Jahren immens erhöht. Statistische Ausreißer werden immer häufiger. Das ist Fakt.

In Deutschland ist es deutlich wärmer geworden – das lässt sich nicht abstreiten. Aber ob das wirklich am Klimawandel liegt? Viele Wissenschaftler sagen: JA. Unter Forschern gelten Hitzewellen als eine Form von Extremwetter, bei der der Einfluss des Klimawandels besonders einfach nachweisbar ist. Ein Grund mehr, um auf Spielplätzen für genügend Schattenplätze zu sorgen, oder etwa nicht? Schließlich wird es mit der Hitze wahrscheinlich so weitergehen …

Spielen mit Risiko: Es drohen Sonnenstich und Hitzeschlag

Eigentlich sollte es zumindest überall dort, wo unsere Kids längere Zeit ohne viel Bewegung in einem begrenzten Bereich spielen, Schatten geben. Zum Beispiel in Sandkisten oder in der Nähe von Wasserspielzeugen (z. B. Pumpen und Wasserstraßen). Halten sich Kinder längere Zeit in der prallen Hitze auf, so drohen sie, einen Sonnenstich oder Hitzeschlag zu erleiden. Letzteres ist ein medizinischer Notfall! Hier lest ihr mehr dazu: