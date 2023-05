Elena Müllner: "Mamas, hört auf, sämtliche Horrorszenarien zu durchdenken!"

Wie kam die Entscheidung, dich selbstständig zu machen?

Die Arbeitsbedingungen im Krankenhaus waren so familienfeindlich, dass ich mich gezwungen sah, eine Alternative zu finden und nachdem ich noch so einige Träume in meinem Leben hatte, dachte ich die endende Elternzeit wäre ein guter Zeitpunkt, um neu durchzustarten.

Bei Social Media zeigst du deine Tochter nicht. Wieso hast du so entschieden?

Leider ist das Internet auch ein sehr gruseliger, gefährlicher Ort und ich möchte sie zum einen schützen, zum anderen hat sie es sich ja nicht ausgesucht, dass ihre Mama in der Öffentlichkeit steht. Ich höre da auf mein Bauchgefühl.

Welchen Tipp würdest du allen Eltern mit auf den Weg geben?

Genau auf dieses Bauchgefühl zu hören. So viele Stimmen mischen sich Tag für Tag in unser Leben ein und bauen von außen Druck auf. Lasst das nicht zu und versucht bei euch und euren Werten zu bleiben. NIEMAND kennt eure Familie und besonders eure Kinder so gut wie IHR! Vertraut in euch!