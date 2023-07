Weiblicher Körper nach der Geburt: "Die paar Dellen und das Fett sind mir so was von egal"

Wie sehr hat sich dein Körper durch Schwangerschaft und Geburt verändert?

Joana Ferreira: Die Haut ist nicht mehr so fest an Bauch und Beinen und es wackelt alles etwas mehr, aber ich habe keine Dehnungsstreifen oder sonstiges. Sechs Kilo mehr zeigt die Waage noch und das soll so bleiben. Ich bin dankbar dafür, was mein Körper geleistet hat. Sowohl die Schwangerschaft als auch die Geburt sind magisch und es ist wahnsinnig, was der weibliche Körper leistet. Meine Einstellung zu meinem Körper hat sich völlig verändert!

Wie wichtig war dir eine "gute" Figur früher? Und welchen Stellenwert hat sie jetzt als Mutter für dich?

Meine Figur war für mich immer eins der wichtigsten Dinge. Jeden Tag habe ich Sport gemacht und darauf geachtet, was ich esse. Diese Einstellung hat sich schon während der Schwangerschaft verändert. Jedes Kilo hat mich näher zu unserem Sohn gebracht und unglaublich stolz gemacht. Sport ist für mich seit dem nur noch 'Wellness'. Ich liebe es einfach, mich zu bewegen, aber mich stört es nicht, dass meine Hosen nicht mehr passen. Das Wichtigste ist nun meine eigene kleine Familie. Alles andere ist zweitrangig. Ich freue mich, jetzt wieder mit dem Sport beginnen zu dürfen, um einen kleinen Ausgleich zu haben, mich zu bewegen und meinem Körper Gutes zu tun, aber was die Waage dabei zeigt, ist egal. Ich freue mich, wenn der Sport einen kleinen Nebeneffekt hat und meine Haut wieder straffer wird. Ich setze mich da aber nicht unter Druck und gebe meinem Körper Zeit. Wenn es doch so bleibt, ist es auch nicht schlimm, dann ist es die Erinnerung daran, was mein Körper erschaffen hat.