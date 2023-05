Sukini: "Kinder sollten sich nicht verstellen müssen!"

Die Rapperin und Aktivistin (geboren im Dezember 1986) ist in Hip-Hop-Kreisen als Sookee bekannt und heißt mit bürgerlichem Namen Nora Hantzsch. Da sie nun auch Musik für Kinder macht, möchte sie diesen Unterschied in ihrem Namen deutlich machen und nennt sich Sukini. Im Mai 2023 erscheint ihr Kinderalbum "Da haben wir den Salat". Sie setzt sich für die Queer-Szene ein und engagiert sich gegen Sexismus und Homophobie. Mit einem Kind lebt sie in Berlin-Neukölln.