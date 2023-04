Babyfreundliches Krankenhaus: Das sind die Qualitätsmerkmale

So findet ihr ein babyfreundliches Krankenhaus in eurer Nähe

Ein weiterer Vorteil von babyfreundlichen Krankenhäusern ist die kindgerechte Umgebung. Die Räumlichkeiten sind so gestaltet, dass sie den Bedürfnissen von Babys und kleinen Kindern umfassend gerecht werden. Dazu zählen unter anderem spezielle Baby-Stationen und Stillzimmer.

Wenn ihr auf der Suche nach einem geeigneten Krankenhaus für die Geburt eures Kindes seid, gibt euch das Siegel „babyfreundlich“ schon einmal einen wichtigen Anhaltspunkt. Eine solche Einrichtung bietet euch und eurem Baby die bestmögliche Versorgung und Unterstützung in den ersten Wochen und Monaten nach der Geburt. In unserem Klinikführer findet ihr die besten Geburtskliniken in eurer Nähe.