Rückbildung nach einem Kaiserschnitt: Das müsst ihr darüber wissen!

Rückbildung nach Kaiserschnitt: Warum muss das sein?

Entgegen vieler Annahmen ist eine gezielte Rückbildung auch nach einem Kaiserschnitt wichtig – genauso wie nach einer spontanen Geburt. Und warum ist das so? Nun, während der Schwangerschaft hat euer Baby immer stärker an Gewicht und Größe zugenommen. Und das Gewicht – zuzüglich des Gewichts von Fruchtwasser und Plazenta – lastet auf dem Beckenboden. Der Beckenboden ist eine Muskelschicht (eher gesagt drei Schichten). Diese verschließt die Beckenöffnung nach unten und hält Organe wie etwa Gebärmutter, Blase, Darm fest im Bauchraum. Demnach ist es die Schwangerschaft und nicht die Geburt selber, die den Beckenboden extremer Belastung aussetzt und dehnt. Der Beckenboden verliert durch die Schwangerschaft an Haltekraft. Aus diesem Grund ist Rückbildungsgymnastik nach einem (geplanten) Kaiserschnitt genauso wichtig, wie nach einer Spontangeburt.

Wann sollte ich mit der Rückbildungsgymnastik nach einem Kaiserschnitt starten?

Wie lange sollten sich Mamas nach der Geburt schonen und ab wann dürfen sie mit der Rückbildung starten? Die ersten Tage nach der Geburt solltet ihr euch noch gut schonen und auf euch aufpassen – das unterstützt den Heilungsprozess und füllt die Energietanks. Denn Kraft braucht ihr in jedem Fall, damit ihr euch um euer Kleines kümmern könnt. In der Klinik werdet ihr viel Unterstützung erhalten. Schön ist es auch, wenn ihr ein Familienzimmer bekommt, so kann euer Partner helfen. In den ersten zwei Wochen nach der Geburt kommt es meistens zur groben Wundheilung der Verletzungen, die durch die Kaiserschnitt-OP entstanden sind.

Diese Dinge solltet ihr unbedingt nach der Geburt bzw. dem Kaiserschnitt beachten:

In der ersten Zeit nach der Geburt solltet ihr nichts Schweres heben.

Damit ihr die Narbe sowie die Bauchmuskulatur nicht zu stark belastet, bitte nur über die Seite aufstehen.

Schon in den ersten Tagen solltet ihr aufstehen und kurze Spaziergänge machen (keine Gewaltmärsche, sondern ganz ruhig kurze Strecken gehen). Das stärkt den Kreislauf und minimiert das Risiko einer Thrombose oder Lungenembolie.

Behaltet im Hinterkopf, dass jeder Körper individuell ist. Bei den einen dauert die Heilung länger, bei den anderen kürzer. Doch generell kann man sagen, dass ihr nach einem Kaiserschnitt mindestens acht bis zehn Wochen warten solltet, bis ihr mit der Rückbildung startet. Solange könnt ihr mit viel Ruhe im Wochenbett die Wundheilung sowie die Rückbildungsprozesse unterstützen.