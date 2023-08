Beats fürs Baby: Die 10 beliebtesten Songs für die Geburt

Die beliebtesten Interpreten unter der Geburt

Ed Sheeran The Beatles Coldplay Taylor Swift Fleetwood Mac Jack Johnson Florence + The Machine Adele Beyoncé Sam Smith

Die Tendenz ist eindeutig: Entspannte Beats sind während der Wehen die absolute Nummer eins. Das zeigen auch die durchschnittlichen BPM (beats per minute): Die liegen im Schnitt bei 110 BPM, was dem Song "Better Together" von Jack Johnson entspricht.