Mit dem Babyjogger unterwegs: Unsere Top-3-Übungen

Learning by doing: die Technik

Bevor es auf die Strecke geht, zunächst den Schiebebügel auf Körpergröße und Schrittlänge einstellen. Die ideale Position: auf Höhe des Bauchnabels. Joggen mit dem Kinderwagen ist auf jeden Fall eine Umstellung. Man muss langsamer laufen und sich an das Gewicht gewöhnen. Wer einen Jogger vor sich her schiebt, muss seinen Bewegungsrhythmus entsprechend anpassen. Das bedeutet: Eine Hand schiebt, die andere holt Schwung. Man braucht nicht permanent mit beiden Händen schieben, außer, es geht bergauf. In ebenem Gelände kann man dem Jogger auch mal freien Lauf lassen, und ihn nur alle paar Schritte anschubsen, wenn man das Sicherheitsband am Kinderwagen festhält.

Training mit dem Babyjogger: Unsere Top-3-Übungen für Mütter

Nun geht es los! Mit einem Babyjogger lässt sich unterwegs beim Joggen ein tolles kurzes Workout einbauen, mit dem du dich deinem sportlichen Ziel nach der Schwangerschaft langsam, sicher und schrittweise annähern kannst. Hier findest du unsere Top 3 der besten Übungen für Mama-Baby-Teams on Tour. Wichtig: Für alle Übungen gilt: Halte dich an dein Niveau und übertreibe es nicht. Suche dir einen festen Untergrund. Sichere den Babyjogger über die feststellbare Bremse, sodass dieser nicht wegrollen kann. Halte stets Kontakt zum Kinderwagen. Safety first! Und jetzt ab ins Training ...

1. Der Ausfallschritt

Der berühmt-berüchtigte Ausfallschritt ist eine tolle Übung für den gesamten Unterkörper. Dabei wird neben den vorderen und hinteren Oberschenkeln auch der Po beansprucht und so effektiv trainiert. Ausführung: Halte dich am Griff des Kinderwagens fest, nachdem du diesen gesichert hast. Belaste nun das rechte Bein und mache mit dem linken einen ausladenden Schritt nach hinten. Senke den Körper ab, bis ein hinteres Knie fast den Boden berührt. Du solltest ein leichtes Ziehen im hinteren Oberschenkel spüren. Drücke dich anschließend aus dem vorderen Bein wieder hoch und stelle beide Beine parallel nebeneinander. Nun folgt das andere. Wiederhole die Übung im Anschluss für beide Beine im Wechsel.

Unsere Empfehlung:

Für Anfänger: 3 Durchgänge, 10 Wiederholungen pro Bein, 60 Sekunden Pause zwischen den Durchgängen. Für Fortgeschrittene: 5 Durchgänge, 10-15 Wiederholungen pro Bein, 60 Sekunden Pause zwischen den Durchgängen. Für Profis: 5 Durchgänge, 15-20 Wiederholungen pro Bein, 60 Sekunden Pause zwischen den Durchgängen.