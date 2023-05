In Energy-Drinks steckt sehr viel Koffein

In einem Drink können durchaus bis zu 320 Milligramm Koffein (pro Liter) stecken. Schwangere sollten aber nur eine Koffeinmenge von 200 bis maximal 300 Milligramm pro Tag zu sich nehmen. Diese Menge gilt noch als unbedenklich. Doch zu viel Koffein kann in der Schwangerschaft unter Umständen sogar zu einer Entwicklungsstörung beim ungeborenen Baby führen.

Wie viele Energy-Drinks dürfen Schwangere trinken?

Wer in der Kugelzeit dennoch nicht auf Energy-Drinks verzichten möchte, der sollte unbedingt darauf achten, dass er die für Schwangere empfohlene Menge an Koffein pro Tag nicht überschreitet. Je nach Hersteller solltet ihr also besser nicht mal eine ganze Dose pro Tag trinken. Und: Greift lieber zu einer zuckerfreien Variante. Am allerbesten ist es aber, wenn darauf ganz verzichtet wird. So geht ihr kein Risiko ein.

Energy-Drinks: Welche Alternativen gibt es?

Wer dennoch zwischendurch trotzdem nicht auf einen Wachmacher verzichten kann, der greift anstatt zu Energy-Drinks vielleicht lieber zu diesen zuckerfreien Alternativen: