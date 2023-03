Krampfadern in der Schwangerschaft: Das hilft

Eine Schwangerschaft ist eine Herausforderung für die Venen

In der Schwangerschaft sind die Venen besonders störanfällig. Bei jeder zweiten Mutter in spe bilden sich Krampfadern, das Risiko für Venenerkrankungen steigt mit jedem weiteren Kind. Das liegt vorallem an den veränderten Hormonen, die – als Vorbereitung auf die Geburt – alle Gewebe lockern und auch die Venenwände dehnbarer machen. Gleichzeitig erhöht sich das Blutvolumen um etwa 20 Prozent. Das bedeutet für die Venen deutlich mehr Arbeit. Außerdem übt die wachsende Gebärmutter schon im fünften Schwangerschaftsmonat großen Druck auf die Bauchvene aus und erschwert den Blutrückstrom von den Beinen zum Herzen. Als Folge weiten sich die oberflächlichen Beinvenen, das Blut staut sich in den Beinen. Schließlich -sacken die Venen aus und schlängeln sich als Krampfadern am Bein entlang.

Folgen von Krampfadern

Oft bilden sich Krampfadern einige Monate nach der Entbindung wieder zurück. Das heißt aber nicht, dass Schwangere ihre Venenprobleme einfach hinnehmen sollten. Sie sind nämlich nicht nur ein kosmetisches Problem. Aus Krampfadern können Venenentzündungen, Geschwüre und Thrombosen entstehen.

Tipps für kräftige Venen in der Schwangerschaft

Viel Bewegung: Ob walken, schwimmen oder Fahrrad fahren – Bewegung trainiert die Wadenmuskeln und hilft dabei, das Blut Stück für Stück in Richtung Herz zu befördern. Wer keinen Sport machen kann oder will, wippt so oft wie möglich von den Fersen auf die Zehen und zurück.

Hilfe bei Krampfadern in der Schwangerschaft

Sind die Beine dennoch schwer, müde und geschwollen oder schmerzen, solltest du dich an einen Arzt wenden. Das konsequente Tragen von entstauenden Kompressionsstrümpfen ist eine gängige Therapie. In einigen Fällen genügt ein wadenlanger Strumpf, der die Venen nur im Unterschenkel entlastet. In der Regel sind in der Schwangerschaft jedoch lange Strümpfe oder eine Strumpfhose mit verstellbarem Hosenteil sinnvoll, die das ganze Bein unterstützen. Von einer Verödung mit Kochsalzlösung raten Phlebologen (Fachärzte für Venenerkrankungen) in der Schwangerschaft ab, da es keine ausreichenden Studienergebnisse gibt. Bei einer leichten Venenentzündung helfen oft Bandagen, kühlende Umschläge oder Salben.

Mehr Infos zu Krampfadern in der Schwangerschaft

Tipps zur Krampfadervorbeugung und gezielte Gymnastikübungen findest du im Flyer "Venenfit in der Schwangerschaft". Kostenlos erhältlich bei der Deutschen Venen-Liga, Tel. 0800/444 33 35 (gebührenfrei), oder als Download unter venenliga.de