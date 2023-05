Mohn in der Schwangerschaft – eine Gefahr?

Neben den vielen wertvollen Inhaltsstoffen steckt leider auch weniger Gutes in der Mohnpflanze. Der milchige Saft der unreifen Samenkapseln beinhaltet medizinisch nutzbare Alkaloide, zum Beispiel Morphin und Codein. Aus diesem Grund wird Mohn auch zum Opiumanbau benutzt. Die Produkte aus dem abgebauten Schlafmohn gelten als starke Schmerz- und Schlafmittel. Missbräuchlich benutzt können sie auch als Drogen zu Sucht, Rausch und Bewusstseinsbeeinträchtigungen führen.

Ist das Mohn-Verbot für Schwangere veraltet?

Noch vor einigen Jahren wurde vor Mohn in der Schwangerschaft ausdrücklich in der Presse gewarnt: Speisemohn würde teilweise hohe Mengen an Morphin und ähnlichen Stoffen (Opiaten) enthalten – und diese könnten gesundheitsschädlich sein. Doch es stellte sich heraus, dass es sich bei den erhöhten Morphin-Gehalten im Speisemohn um Verschmutzungen bei der Produktion handelte. Seitdem das bekannt wurde, achtet die Industrie besser darauf, die Mohnsaat besser zu reinigen. So wird der Morphin-Gehalt niedrig gehalten. Aus diesem Grund ist auch die Gefahr, über Mohn gesundheitsgefährdende Mengen an Morphin aufzunehmen, heute deutlich geringer.

ABER: Aus Sicherheitsgründen rät das Bundesinstitut für Risikobewertung Schwangeren dennoch vom Genuss von Lebensmitteln mit einem hohen Mohngehalt ab. Doch darf es nicht mal ein einziges Mohnbrötchen sein?