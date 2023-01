Deshalb haben so viele Frauen mit Schwangerschaftsschnupfen zu kämpfen

Was ist ein Schwangerschaftsschnupfen bzw. eine Schwangerschaftsrhinitis?

Schwangerschaftsschnupfen (auch Schwangerschaftsrhinitis genannt) ist eine besondere Art des Schnupfens, die zwar sehr unangenehm werden kann, jedoch keineswegs gefährlich ist. Durch die Veränderung des Hormonhaushaltes während der Schwangerschaft schwellen die Schleimhäute stärker an. Damit zusammenhängend spielt auch die schwangerschaftsbedingte Erweiterung der Gefäße eine Rolle. Es fließt mehr Blut in bestimmte Bereiche des Körpers. Auch in die Nase! Dort befinden sich besonders viele Schleimhäute, doch die Nasenlöcher sind recht klein, weshalb das Anschwellen schnell unangenehm werden kann. Die Folge: eine verstopfte Nase. Ihr bekommt schlechter Luft.

Schwangerschaftsschnupfen: Ab wann kommt es dazu?

In der Regel zeigt sich der Schwangerschaftsschnupfen ab dem zweiten Trimester. Wenn ihr länger als sechs Wochen unter den Beschwerden leidet, spricht man von Schwangerschaftsschnupfen. Einige Betroffene haben sogar die gesamte Schwangerschaft über damit zu kämpfen.