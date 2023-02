Wie kann ich den Geburtstermin berechnen nach einer ICSI?

Werdende Eltern möchten am liebsten ganz genau wissen, wann sie ihren kleinen Schatz in den Armen halten können. Das gilt insbesondere, wenn eine reproduktionsmedizinische Behandlung erfolgreich verlaufen ist und dem Babyglück viele Gedanken und vielleicht auch Schwierigkeiten vorausgegangen sind. Hier erfahrt ihr, was ihr dennoch beachten solltet, wenn ihr den Geburtstermin errechnen möchtet – und mithilfe welcher Formel das gelingen kann.