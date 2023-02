Welche Unterschiede gibt es bei einer IVF- und ICSI-Behandlung?

Künstliche Befruchtung: IVF

Im ersten Schritt wird mithilfe einer Hormonbehandlung die Eizellreifung angeregt. Mittels Punktion werden anschließend fünf bis zehn herangereifte Eizellen aus dem Eierstock entnommen. Die Befruchtung mit den Samenzellen erfolgt dann außerhalb des Körpers. In einem Brutschrank wird die Entwicklung der befruchteten Eizelle beobachtet. Nach einem Tag ist bereits zu erkennen, ob sich die Eizelle weiterentwickelt und der Vorgang bis hier erfolgreich war. Nach zwei bis fünf Tagen werden bis zu zwei der befruchteten Eizellen über einen Katheter in die Gebärmutterhöhle eingebracht.

Künstliche Befruchtung: ICSI

Der erste Schritt der ICSI-Behandlung entspricht der der IVF-Behandlung: Nachdem eine Hormonbehandlung die Eizellreife unterstützt hat, werden hier jedoch so viele reife Eizellen wie möglich entnommen. Per Voruntersuchung des Spermas wird möglichst reifes Spermium zur Befruchtung auswählt und mit einer Pipette wird die Samenzelle direkt ins Innere der Eizelle gebracht. Auch hier folgt nun der Brutschrank. Entwickelt sich die Eizelle weiter, wird sie nach zwei bis drei Tagen vaginal in die Gebärmutterhöhle eingesetzt.