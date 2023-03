Ein Mädchen, bitte! So bekommt man sein Wunschgeschlecht

Wunschgeschlecht: So ist die rechtliche Lage in Deutschland

Kann man sich wirklich einfach so aussuchen, ob man einen Jungen oder ein Mädchen bekommt? In Deutschland ist das noch nicht erlaubt; andere Länder – auch in Europa – sind da jedoch schon weiter. Vorreiter sind allerdings die USA: Dort wurde eine sogenannte Sortiermaschine entwickelt, die Spermien mit X- und Y-Chromosomen voneinander trennt. So gehen direkt nur noch die Spermien ins Rennen, die das Wunschgeschlecht in sich tragen.

Die zweite Methode: Sind mittels IVF Embryonen entstanden, kann nach zwei Tagen eine einzelne Zelle entnommen werden. Anhand dieser Zelle lässt sich dann das Geschlecht herausfinden. Die Embryonen, die das "falsche" Geschlecht haben, können dann verworfen werden. Das gleiche Verfahren wird auch bei der Präimplantationsdiagnostik (PID) eingesetzt, durch die schwere Erbkrankheiten ermittelt werden können. PID wird auch in Deutschland bereits durchgeführt.

Diese Möglichkeiten haben deutsche Paare

Und welche Möglichkeiten haben deutsche Paare, die sich ganz explizit einen Jungen oder ein Mädchen wünschen? Platt gesagt: Wer über das nötige "Kleingeld" verfügt, kann den Kinderwunsch mit einem Strandurlaub verbinden. In Nordzypern gibt es mehrere Kliniken, die diese Behandlung auch bei ausländischen Paare durchführen. Das ganze Paket inklusive Flug, Unterkunft, Medikamente und Eingriff kostet etwa 10.000 Euro. Ethisch hoch umstritten – rechtlich jedoch möglich.