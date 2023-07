Öko-Test warnt: Feuchttücher mit Parfum bieten oft unzureichende Qualitätsstandards

Im Test: 19 Baby-Feuchttücher – darunter ein Naturkosmetikprodukt

Ein wichtiger Aspekt bei der Auswahl von Baby-Feuchttüchern ist die Zusammensetzung der Inhaltsstoffe. In diesem Zusammenhang hat Öko-Test eine Untersuchung durchgeführt und dabei festgestellt, dass Feuchttücher mit Parfüm nicht besser als "gut" abschneiden können. Für den Test gingen insgesamt 19 Baby-Feuchttücher mit Parfüm ins Labor – aus Drogerien, (Bio-)Supermärkten, Discountern und dem Onlinehandel. Darunter auch ein Produkt mit Naturkosmetikzertifikat (dieses konnte jedoch auch nicht vollends überzeugen).

Besorgniserregend: PEG/PEG-Derivate und allergisierende Verbindungen gefunden

In einem Produkt aus dem Onlinehandel konnte das Labor Gehalte an halogenorganischen Verbindungen nachweisen. Einige Vertreter dieser Stoffgruppe können allergisierend wirken – und sich in der Umwelt anreichern. Dieser Fund war nicht auf der Verpackung deklariert. Vier Produkte enthalten zudem PEG/PEG-Derivate (etwa Pampers Fresh Clean Feuchttücher und Nivea Baby Fresh & Pure Feuchttücher). Ein No-Go! Öko-Test meint: "In Produkten für die Allerkleinsten erwarten wir auch allerhöchste Qualitätsstandards." Wie wahr …