Wickelrucksack packen: Das gehört wirklich rein!

Du bist mit deinem Baby unterwegs. Was darf nicht fehlen? Puh, eine ganze Menge. Besonders praktisch im ersten Babyjahr ist dann ein Wickelrucksack (oder eine Wickeltasche) als Begleiter, um all die mittel- bis lebenswichtigen Kleinigkeiten zu verstauen. Wir verraten dir hier, was aus unserer Erfahrung auf jeden Fall dabei sein muss ...