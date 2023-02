Paris Hilton verrät den (außergewöhnlichen) Namen ihres Sohnes!

Phoenix Barron – Bei der Namensgebung hilft Paris Hilton eine Landkarte

Diesen Namen haben Paris Hilton und Ehemann Carter Reum ihrem Sohn gegeben. Sie wurden im Januar 2023 mithilfe einer Leihmutter das erste Mal Eltern. Verraten hat die Hotel-Erbin den Babynamen in ihrem eigenen Podcast "This is Paris". Vollständig ist der Name übrigens "Phoenix Barron Hilton Reum" – da er beide Nachnamen der Eltern trägt.

Dass auch Phoenix der Name einer Hauptstadt ist – nämlich der des US-Bundesstaates Arizona – ist kein Zufall. Paris Hilton verrät, dass sie gezielt nach Städte-Namen gesucht habe. Eine Tochter würde sie nach diesem Muster übrigens "London" nennen. Aber auch eine tiefgründigere Absicht steckt hinter der Namensgebung: Die berühmte Geschichte des Phönix, der aus der Asche steigt und wieder fliegt, begeistert Paris Hilton. Der Name, den sie ihrem Sohn mitgibt, steht also für "Hoffnung, Wiedergeburt und Transformation". Der Zweitname Barron hat einen emotionalen Hintergrund: Er ist eine Hommage an ihren geliebten, verstorbenen Großvater.