Babybrei einfrieren, erwärmen und auftauen: 10 Fragen, 10 Antworten

8. Kann man Babygläschen einfrieren?

Häufig heißt es, dass man Babybrei nicht in Gläschen einfrieren darf. Laut "Bundeszentrum für Ernährung" (BZFE) ist das aber schlichtweg falsch. Wichtig ist, sie vorher auszukochen, damit sie keimfrei sind. Und sie nur zu Dreiviertel zu füllen, damit das Glas nicht platzen kann. Gläschen sind sogar sehr praktisch, da man sie zum Auftauen direkt ins Wasserbad oder einen Babybrei-Erwärmer stellen kann, was bei Plastikverpackungen z. B. nicht der Fall ist.

Den Inhalt von Babygläschen, also Fertigbrei, sollte man übrigens nicht einfrieren. Nach dem Öffnen hält sich der Brei noch bis zu Tage im Kühlschrank (Hinweise auf dem Gläschen beachten!), danach sollte man Reste entsorgen.

9. Soll man Babybrei mit oder ohne Öl einfrieren?

Immer ohne! Öl kann unter Umständen den Geschmack und die Konsistenz des Breis verändern. Am besten nimmst du den Babybrei aus dem Tiefkühlfach, wärmst ihn auf und mischt dann ein wenig Öl unter, damit die Vitamine besser aufgenommen werden können. Das Gleiche gilt übrigens auch für Saft: Immer erst nach dem Auftauen dem Brei hinzufügen.

10. Wie kann man Babybrei am besten auftauen und erwärmen?

Der Babybrei wird am besten direkt vor dem Füttern aufgetaut. Man kann ihn auch über Nacht in den Kühlschrank stellen – durch das langsame Erwärmen erhöht sich aber die Gefahr der Keimbildung. Am besten wird der Brei im Wasserbad oder einem speziellen Babykosterwärmer langsam und somit nährstoffschonend erhitzt. Breie, die einmal eingefroren waren, müssen nicht noch einmal aufgekocht werden, aufwärmen reicht völlig aus. In der Mikrowelle erwärmen sich Babybreie ungleichmäßig – dadurch gehen nicht nur Nährstoffe verloren, es droht auch Verbrennungsgefahr beim Füttern. Wenn der Brei in der Mikrowelle erwärmt wird, muss er vor dem Verfüttern auf jeden Fall gut mit einem Löffel durchgerührt werden. Den aufgetauten Brei solltest du deinem Baby direkt anbieten. Er darf nicht wieder eingefroren und nicht noch einmal erwärmt werden.