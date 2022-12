Von der Windel zum Töpfchen – SO klappt's!

So lief und läuft es bei uns

Den Start in das Projekt "keine Windel mehr" hat bei meinem ersten Kind die Kita übernommen – mit Erfolg: Irgendwann holte ich meinen Sohn aus der Kita ab und er wurde mir überreicht mit den Worten: "Heute war er übrigens eine Stunde lang ohne Windel unterwegs und fand es super!"

Ich wurde gefragt, ob ich es gut fände, wenn die Erzieher das weiterhin so handhaben, und die windelfreie Zeit jeden Tag ein wenig verlängern. Ich hätte natürlich nein sagen können, war aber begeistert, dass Jemand so Kompetentes mir eine konkrete Idee an die Hand gab, wie ich meinem Sohn die Windel langsam aber sicher abgewöhnen könnte. Wir vereinbarten, dass er künftig Unterhosen und Unterhemden statt Bodys tragen würde, um das Aufs-Töpfchen-gehen zu erleichtern.

Mein Sohn war stolz auf seine neue Kleidung, und ich stolz auf meinen Sohn. Vor seinem dritten Geburtstag wechselte er die Kita. Hier werden, anders als in der Krippe, nur Kinder ab drei Jahren betreut. Eine Windel trug zu dem Zeitpunkt, als er dort hinkam, keines der anderen Kinder.

Zwar war unser Sohn schon weitestgehend windelfrei, als er in der neuen Kita startete. Doch der Blick auf die anderen, "großen" Kinder gab ihm den restlichen Motivationskick. Und so war mein Sohn mit drei Jahren und zwei Monaten komplett trocken – auch nachts, das hatten wir direkt nach den ersten "erfolgreichen" trockenen Tagen mit ausprobiert.

Toilettentrainer und Babytopf für unterwegs: die richtige Ausstattung hilft

Natürlich: Unfälle passieren und gehören dazu. Zuerst noch recht häufig – ich habe anfangs bestimmt zweimal wöchentlich nachts die Bettwäsche wechseln müssen. Doch wenn ich unseren Sohn abends fragte, wollte er es immer wieder ohne Windel probieren. Also besorgte ich wasserfeste Unterlagen, um den Aufwand zu minimieren, und wir übten weiter. Für unsere Nachmittags-Touren hatte ich stets Wechselwäsche und im Kinderwagen seiner kleinen Schwester ein mobiles Töpfchen* mit dabei. (Das kann ich nur wärmstens empfehlen! Vor allem auf Spielplätzen war unser "Potty to go" immer heiß begehrt!) Für unsere Toilette zu Hause schafften wir so einen Toilettensitz für Kinder mit kleiner Treppe* an, auch bekannt als "Toilettentrainer". Der große Vorteil: Mit dem Toilettentrainer kam er von Anfang an alleine auch auf die große Toilette, und nicht nur aufs Töpfchen.

Und so hatte mein (vom "3-Tage-Töpfchen-Training" verteufeltes) relativ planloses Vorgehen vor allem eins zur Folge: Mein Sohn fühlte sich nie unter Druck gesetzt, sondern war zu jeder Zeit stolz auf seinen Toilettentrainer, seinen Topf für unterwegs und vor allem auf die kleinen Fortschritte, die er Stück für Stück machte.