Ohne Windel durch die Nacht

Es ist leichter, am Tag auf die Windel zu verzichten als in der Nacht. Denn um nachts die Blase zu kontrollieren, muss eine hormonelle Voraussetzung erfüllt sein, die sich erst in den ersten Lebensjahren entwickelt. Bei der Bildung von Urin spielt ADH (Antidiuretisches Hormon) eine wichtige Rolle. Der Körper muss genug von diesem Hormon produzieren, damit die Blase nachts nicht so voll wird. Bei kleinen Kindern ist das noch nicht der Fall.