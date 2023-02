Achtung, ätherische Öle sind gefährlich für Babys!

Welche ätherischen Öle sind für Babys gefährlich?

Ätherische Öle sind zum Beispiel in Erkältungsbädern, in Balsamen zum Einreiben, Tropfen zum Inhalieren, aber auch in Ölen für Duftlampen enthalten. Für Babys und kleine Kinder unter zwei Jahren sind Kampfer, Eukalyptus- (Cineol) und Pfefferminzöl (Menthol) sehr gefährlich. Etwas weniger giftig, aber trotzdem ebenso gefährlich sind Orangen-, Zitronenschalen-, Teebaum- und Nelkenöl.

Sprays, Diffuser, Einreibepräparate, Bäder oder Inhalationsmittel, die einen hohen Anteil an ätherischen Ölen wie Kampfer, Eukalyptus und Menthol enthalten, dürfen bei Babys und Kleinkindern daher nicht angewendet werden. Zusätzlich müssen solche Produkte außer Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.