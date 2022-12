Aber: Ein RSV-Impfstoff nicht für Babys, sondern für Schwangere!

Der in den Startlöchern stehende Impfstoff von US-Konzern Pfizer soll schwangeren Frauen gespritzt werden, um so den Immunschutz der Neugeborenen gegen das RS-Virus zu gewährleisten. In einer Studie mit rund 7.400 Schwangeren in 18 Ländern wurde der bisherige Erfolg des Vakzins kürzlich in einer Pressemitteilung verkündet: Fast 82 Prozent der schweren RSV-Infektionen sollen damit in den ersten 90 Lebenstagen durch die maternale Immunisierung verhindert worden sein. Sprich: Wird die Schwangere im späten zweiten oder dritten Trimester mit einer Einmaldosis geimpft, produziert sie noch im Mutterlaib Antikörper, die durch die Muttermilch an das Neugeborene weitergegeben werden.

Auch die Unternehmen Novavax und GSK forschen aktuell an einem solchen RSV-Impfstoff für Schwangere.

Voraussichtlich wird es also ab der nächsten RSV-Saison (im nächsten Jahr) einen Impfstoff geben. Zwar nicht für Babys, aber für Schwangere.

Was bisher helfen kann: Antikörper-Spritzen

Für besonders gefährdete Babys und Kleinkinder gibt es auch jetzt schon ein Antikörper-Medikament. Es verhindert die Ansteckung nicht hundertprozentig, kann laut Studien den Krankheitsverlauf aber deutlich mildern. Das Robert-Koch-Institut erklärt auf seiner Website:

"Zur passiven Immunisierung steht für pädiatrische Risikopatienten ein gegen das F-Protein des RSV-Virus gerichteter monoklonaler Antikörper (Palivizumab) zur Verfügung. Das Präparat ist während der RSV-Saison monatlich i.m. zu applizieren. Die Schutzwirkung beginnt mit der Verabreichung der ersten Dosis, erreicht aber erst nach der zweiten Dosis ihr Wirkmaximum. Die pädiatrischen Fachgesellschaften empfehlen das Präparat bislang nur für ausgewählte Risikogruppen."

Zu den Risikogruppen gehören zum Beispiel Frühchen oder Kinder, die mit einem Herzfehler geboren werden. Für weitere Details ist euer Kinderarzt der erste Ansprechpartner.