Kinderärztin warnt: Hustensaft kann die Erkältung verschlimmern!

Gibt es Studien, die die Wirksamkeit von Hustensaft bestätigen bzw. widerlegen?

In einer Vielzahl von Studien konnte gezeigt werden, dass gängige synthetische Hustenmittel nicht zu einer Verkürzung der Hustendauer oder Schwere führen. Allerdings können sie sogar die Symptome verschlechtern: Wenn man zum Beispiel einen Hustenstiller regelmäßig einnimmt, dann kann es dazu führen, dass das Sekret und der Schleim nicht mehr abgehustet wird, daher in den Atemwegen bleibt und damit dann einen idealen Nährboden für Viren und Bakterien bildet.



Unterscheiden muss man bei einem akuten Husten den trockenen Reizhusten, der meist zu Beginn der Erkrankung auftritt und den feuchten Husten, in den es meist nach drei bis fünf Tagen übergeht.



Die hustenstillenden Medikamente zeigen in Studien keine Überlegenheit gegenüber einem Placebo – allerdings können sie zu Nebenwirkungen führen. Gerade bei Kindern gibt es auch Berichte über Überdosierungen und damit verbundenen bedrohlichen Situationen. Denn diese Hustenstiller setzen entweder an den Hustenrezeptoren in den Atemwegen an, oder an den zentralen Hustenrezeptoren im Gehirn. Eine Überdosis kann hier zu Atemaussetzern führen.

Dagegen zeigten Studien, dass ein Teelöffel Honig zur Nacht (für Kinder über einem Jahr) effektiv den Reizhusten lindert – und das ganz ohne Nebenwirkungen.



Für Medikamente, die den Schleim verflüssigen und besser abhusten lassen sollen, fehlt es an guten klinischen Studien. Die Ergebnisse der Studien sind nicht einheitlich und wenn es positive Hinweise für den Einsatz gibt, dann bei Bronchitis oder Nasennebenhöhlenentzündungen oder Mittelohrentzündungen. Nicht für den akuten Husten.