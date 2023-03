Ist das Skandinavische Impfschema eine Alternative zur STIKO?

Auf welche Impfung bezieht sich das Skandinavische Impfschema?

Es bezieht sich ausschließlich auf die Grundimmunisierung deines Kindes. Dabei geht es um die Fünf- beziehungsweise Sechsfach-Impfung. Diese Impfung beinhaltet: Diphtherie, Tetanus, Kinderlähmung, Keuchhusten, Haemophilius infuluenzae Typ b (Hib) und bei der Sechsfach-Impfung außerdem Hepatitis B.

Welche Nachteile gibt es im Vergleich zur STIKO?

Aufgrund des späteren Beginns des Impfens erhält das Kind späteren Impfschutz. Denn bei dem Skandinavischen Impfschema kann erst nach dem dritten Monat mit dem Impfen begonnen werden. Indem die Eltern gegen Keuchhusten geimpft sind, kann man einen Risikofaktor mindern. Nach der ersten Impfung ist der Impfschutz aber bei beiden Schemata gleich.

Seit Jahren gibt es immer wieder Versuche, die STIKO zu überzeugen, dieses System offiziell in Deutschland als Alternative zu empfehlen. Da die Impfstoffe die erforderliche Zulassung für dieses Schema haben, sollte dies kein Problem darstellen. Doch die STIKO vertröstet seit Jahren mit der Aussage, das Skandinavische Impfschema zu prüfen. Viele Länder arbeiten schon erfolgreich mit dem System, das eine gute Alternative darstellt. Auch einige Kinderärzte bieten dieses Schema in ihren Praxen an. Leider sind es aber noch nicht sehr viele. So müssen Eltern, die nicht nach STIKO impfen, sich bei Kinderarztbesuchen oft für ihre Art des Impfens rechtfertigen.

Impfen gerät so häufig aufgrund von lächerlichen Anschuldigungen und nicht repräsentativen – vielleicht auch ausgedachten – Studien in Verruf. Es wäre also meiner Meinung nach ein guter Schritt von der STIKO, eine weitere Empfehlung herauszugeben, die eine innovative Alternative darstellt. So könnten sicherlich einige Impfskeptiker noch ins Boot geholt werden, statt sie vielleicht mit nur einer möglichen Impfart komplett abzuschrecken. Denn Impfen zählt zu Recht zu einer der wichtigsten medizinischen Errungenschaften und rettet viel mehr Leben, als uns bewusst ist. Denn in einer Welt, in der der Hauptteil der Bevölkerung geimpft ist, werden wir – und auch die Impfgegner – nur selten mit den schlimmen Konsequenzen des Nicht-Impfens konfrontiert.