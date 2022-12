Clusterfeeding: Stillen in der Dauerschleife

Schon wieder verbrachte ich den ganzen Abend auf dem Sofa. Nicht alleine, sondern mit meinem Baby an der Brust. Mein Sohn trank und trank und trank. Kaum ließ er von der einen Brust ab, dockte er an die nächste an. Doch anstatt dann satt und zufrieden einzuschlafen, suchte er gleich danach wieder die andere Brust. Und so weiter. Seit Tagen ging das nun so: Jeden Tag ab dem frühen Abend war ich nur noch am Dauerstillen – fast bis Mitternacht. Keine Pause, kein Einschlafen, nur noch Stillen. Pausenlos. Legte ich meinen Sohn ab, um wenigstens mal kurz zur Toilette zu gehen, fing er an zu schreien und beruhigte sich erst, als ich ihn wieder zum Stillen anlegte. So ging es Abend für Abend, Woche für Woche. An manchen Tagen sogar nicht nur abends, sondern den ganzen Tag über. Was war da los ...?