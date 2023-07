Eine Mutter erzählt: "Ich hätte nie gedacht, dass das nach dem Abstillen mit meinem Körper passiert ..."

Der Tag des Abstillens ist gekommen

So vergingen knapp 13 Monate mit meiner kleinen Tochter. Wir hatten viele innige Momente während des Stillens, aber natürlich auch anstrengende Phasen, die einfach dazu gehören. Am Tag des Abstillens hatte sie außergewöhnlich viel Hunger. Sie wollte beinahe andauernd an meine Brust. Auch nachts. So weckte sie mich mehrmals in dieser Nacht, obwohl sie das eigentlich schon lange nicht mehr tat. Es kam mir komisch vor. Ich, noch im halbschlafenden und inzwischen erschöpften Zustand, stillte sie und hätte es am liebsten noch viele weitere Male getan. Und trotz Müdigkeit und Anstrengung ganz anders genossen ... denn das war das letzte Mal, mein letztes Mal Stillen.