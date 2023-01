So macht ihr Seife aus Muttermilch selber!

Warum Muttermilch-Seife?

Die einen halten es spontan für eine super Idee, andere haben genug davon, nach Milch und Babysabber zu riechen und wollen mit Sicherheit nicht auch noch darin baden oder sich damit waschen. Dabei pflegt Muttermilch die Haut ganz optimal. Und in der Regel verwendet man für die Seifenherstellung nur die abgepumpte Milch, die das Baby nicht ausgetrunken hat, die bereits aufgewärmt wurde oder schon leicht am Umkippen ist. Für die Körperpflege – egal, ob für Mama, Papa oder Baby, ist sie immer noch bestens geeignet. Natürlich könnt ihr auch einfach so etwas Muttermilch ins Badewasser eures Babys geben, wie viele Hebammen empfehlen. Doch für euch selbst, oder wenn gerade keine flüssige Milch vorhanden ist, ist diese Muttermilch-Seife sehr hilfreich.

Und so könnt ihr Muttermilch-Seife selbst herstellen: