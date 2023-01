Ist es okay, in der Stillzeit scharf zu essen?

In einige Gerichte gehört einfach eine ordentliche Portion Schärfe, z. B. in ein Thai-Curry oder in den Eintopf-Klassiker: Chili con Carne. Generell heißt es, scharfes Essen bietet einige Vorteile und ist sogar gesund. Während der Stillzeit kommen wir natürlich schon ins Grübeln: Ist scharfes Essen wirklich okay? Oder wird damit ein fieser wunder Po bei unserem Baby riskiert? Hier lest ihr die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.