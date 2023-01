Stillen mit Kleid?! Kein Problem!

Wer gedacht hat, dass normale (hochgeschlossene) Kleider ohne Stillfunktion erstmal aus dem Kleiderschrank verbannt werden müssen, der irrt sich ganz gewaltig. Behaltet Strickkleider, Hängerchen und Co. bitte unbedingt bei euch – und tragt sie! Denn es gibt einen Trick, mit dem ihr euch nicht gleich nackig machen müsst, wenn euer Baby unterwegs nach eurer Brust verlangt.

Mit hochgeschlossenem Kleid unterwegs stillen – so geht's!

Die Lösung für das Problem, wegen dem sich Mamas meistens so lange den Kopf zerbrechen, ist eigentlich so simpel: Zieht einfach eine Shorts darunter! Am besten Highwaist. Ich selbst habe meistens (schon in der Schwangerschaft aus Sicherhheitsgründen) eine High-Waist-Radlerhose druntergezogen, zum Glück sind die jetzt wieder angesagt. Dann einfach das Kleid hochschieben und ihr könnt entspannt mit dem Stillen beginnen – ohne kompliziertes Tüddeln an den Trägern oder Brustklappen. Zack. Hoch. Und los! So wird aus der Sicherheitshose unterm Kleid eine Stillhose.

Auch Marie Johnson zeigt auf Instagram, wie es geht: