Ellis Identität wird ausgelöscht

Sobald Elli in Europa ankam, ließen ihre Adoptiveltern ihren Namen ändern und beantragten das volle Sorgerecht nach deutschem Recht. "Damit wurde die rechtliche Bindung an meine Familie gekappt. Weder meine Familie noch das gambische Gericht unterzeichneten das, aber es wurde von einem deutschen Gericht bestätigt. Ich bekam die deutsche Staatsbürgerschaft und blieb in Deutschland."

Als Elli 15 ist, reist sie nach Polen, um mit einer der Nonnen zu sprechen, die damals ihre Adoption in die Wege geleitet hatte, und um mehr über ihre Familie zu erfahren. "Ich schrieb ihnen einen Brief, und die Nonnen versprachen, ihn meiner Familie zu geben. Er kam niemals an."

Elli bat die Nonne auch, sie zurück nach Gambia zu bringen, weil sie sich in Deutschland nicht wohlfühle. Ihrer Familie in Gambia erzählte die Nonne jedoch, dass es Elli gutgehe.

Erster Besuch in Gambia mit 19

In ihrer Adoptivfamilie erlebte Elli emotionalen und körperlichen Missbrauch. "Oft wurde ich für Kleinigkeiten bedroht und geschlagen, manchmal mehrmals die Woche. Sie erzählten mir, meine Mutter hätte das gleiche getan, denn das sei die Art, auf die Kinder in Gambia erzogen werden. Sie sagten, sie wollten mir zeigen, wie es an anderen Orten zugehen kann. Bis heute macht mich diese Antwort sprachlos."

Im Jahr 2020 besucht Elli zum ersten Mal ihre Familie in Gambia. Das erste Treffen ist für sie ein überwältigender Moment. "Dann komme ich da an und alle sehen aus wie ich! Das war für mich richtig surreal."