Briefe an mein totes Kind: "Ich tanze im Regen deiner Asche"

Was hat dich dazu bewegt, deinen Blog und auf Instagram zu starten?

An Leas viertem Todestag, im Oktober 2021, saß ich auf der Bank vor dem Grab und blätterte ganz weit zurück in meinem Büchlein, in dem ich meine Gedanken festhalte. Ich war in diesem Moment über den Wert der Worte für mich überrascht. Da flammte die Idee auf, dass es einen größeren Wert haben könnte: für andere, aber auch für mich, wenn ich diese Worte ein Stück weit in die Welt tragen kann – weil es so viel zu sagen gibt über das Unsagbare.

Wie kam es zu der Diagnose Hautkrebs? Was hat euch beunruhigt, sodass ihr einen Arzt aufgesucht habt?

Einen Facharzt haben wir gleich nach Leas Geburt aufgesucht. Sie kam mit Muttermalen am Kopf auf die Welt. Alles unauffällig, aber wir wollten sicher gehen. Ein spezialisierter Professor bestätigte uns, dass es keinen Handlungsbedarf gibt. Lediglich aus ästhetischen Gründen sollte ein Muttermal nach dem ersten Geburtstag entfernt werden. Eine weitere Kontrolluntersuchung sieben Monate später verlief ebenfalls ohne Auffälligkeiten.

Kurz vor dem angesetzten Termin für die ambulante Operation haben wir geschwollene Lymphknoten hinter dem rechten Ohr entdeckt. Dem Kinderarzt machte es im Zusammenhang mit dem Muttermal auf der rechten Kopfseite ein bisschen Bauchweh und er organisierte uns ganz schnell einen Termin in der Kinderradiologie der heimischen Klinik. Das war der erste Anfangsverdacht und alles andere kam sehr schleichend, nach viel, sehr viel Diagnostik.

"Nur der Himmel weiß, wie Ihre Lea so krank werden konnte und sterben musste" – Das sagte sogar der behandelnde Arzt, ein Professor für Humangenetik, zu euch. Wie geht man mit solchen Worten um? Und gibt es heute mehr Erkenntnisse?

Der Satz fiel fast ein Jahr nach Leas Tod, als Ergebnis der umfangreichen humangenetischen Untersuchung. Drei Monate nach Leas Tod saßen mein Mann und ich wieder in einem Wartezimmer eines Krankenhauses, im Institut für Humangenetik. Damals hoffte ich auf eine Erklärung. Auf eine Antwort. Auf eine Ursache. Damals dachte ich, es würde mir helfen, wenn es eine gäbe. Wenn ich verstehen könnte, wie ein kerngesundes Kind einen Hautkrebs bekommt und dann, nach elf Monaten, einfach keine Luft mehr bekommt. Nach drei Monaten meldete sich jemand, um uns mitzuteilen, dass es so ungewöhnlich und unerklärlich ist, dass wir das Ganze wiederholen müssen. Ich schmunzelte: Ja, das ist Lea. Ein Abstrich mehr und eine Blutentnahme waren notwendig.

Monate später klingelte das Telefon, während ich eine gepackte Tasche in der Hand hielt, um in mein erstes Ausbildungswochenende zur Yogalehrerin aufzubrechen. Alles, was es gibt, wurde untersucht. Auch das, was wir gar nicht wissen wollten. Und weil es so positiv war, wurde es uns trotzdem gesagt. "Nur der Himmel weiß, wie ihre Lea so krank werden konnte und sterben musste". Ich schmunzelte – ja, das ist Lea.

Jede mögliche Erklärung und Ursache hätte alles in Frage gestellt, was in den Monaten davor passiert ist. DAS war die Antwort, die ich gebraucht hatte, viele Monate später. Denn genau so habe ich Lea neu kennengelernt, unsere Beziehung fernab von "erklärlichen" Dingen zu leben. Weil das eben meine Lea ist.

Ob es neue Erkenntnisse zum Hautkrebs bei Kindern gibt, weiß ich nicht. Ich habe lange gebraucht, um mit dem Kapitel der Krankheit abzuschließen und mich meinem Leben in Gegenwart des Todes von Lea zu widmen. Seitdem beschäftige ich mich nicht mehr mit Wissenschaft und Forschung diesbezüglich.