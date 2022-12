Herzbube Daniel hatte gerade Geburtstag: Endlich 5!

Dieser Artikel über Herzbube Daniel entstand im September 2021:

Wie Herzbube Daniel ein neues Leben bekam

Daniel ist nur zehn Monate alt, als Ärzte bei ihm eine extrem seltene Herzmuskelerkrankung diagnostizieren. 943 bange Tage warten Herzbube Daniel, Mama Diana und Papa Christian auf ein passendes Spenderherz. Dann kommt endlich ein geeignetes Organ, die Transplantation gelingt. Seit Juli 2021 lebt der kleine Kämpfer nun wieder bei seinen Eltern.

"Moment, ich mache Daniel ein Video an, dann kann es losgehen. Daniel, du darfst jetzt ein bisschen glotzen", sagt Diana Dietrich (38), als sie ans Telefon geht und lacht. Eine ganz normale Szene für die meisten Eltern. Doch für Mama Diana ist diese Normalität wie das Paradies auf Erden. Denn die Familie ging rund zweieinhalb Jahre durch die Hölle. So lange musste ihr Sohn Daniel auf ein Spenderherz warten. Der heute Dreijährige wurde als "Herzbube Daniel" bekannt. Mama Diana teilte den Weg ihres tapferen Kindes auf Instagram mit ihren rund 175.000 Abonnenten, auch eine Facebook-Seite und einen Shop für seine Fans gibt es. Nur Papa Christian (37) ist dort nie zu sehen. "Der ist einfach nicht gerne vor der Kamera", erklärt Mama Diana.

Die Leidensgeschichte der Familie beginnt im Oktober 2018, Daniel ist zehn Monate alt. Ihn plagt ein hartnäckiger Husten. Diana und ihr Partner gehen von Arzt zu Arzt, denn die angebliche Bronchitis geht einfach nicht weg. "Eines Morgens war er dann so bleich wie sein weißer Schlafanzug, also sind wir in die Notaufnahme gefahren", erinnert sich die Mutter.

Was folgt ist der Alptraum aller Eltern. "Daniel musste zum Herzultraschall. Ich dachte, das sei Routine", so Diana Dietrich. "Dann sagte der Radiologe: 'Ihr Kind ist todkrank.' Es war, als würde sich der Boden unter mir öffnen, wie in einem Film."

Mit dem Hubschrauber fliegen Mama Diana und Daniel vom Klinikum in Augsburg in das Münchner LMU Klinikum Großhadern, Papa Christian fährt mit dem Auto hinterher. "Ich habe aus dem Helikopter in den Himmel geschaut und nur gedacht: Gott, du kriegst meinen Jungen nicht", sagt die 38-Jährige.

Herzbube Daniels langes Warten auf ein Spenderherz

Im Klinikum bestätigt sich die Diagnose: Daniels Krankheit ist extrem selten, eine dilatative Kardiomyopathie. Die Mediziner vermitteln den Eltern, dass sie lange Zeit im Krankenhaus sein werden. "Ich dachte, damit meinen sie vielleicht zwei Monate. Dann lernte ich Eltern auf der Station kennen, die sechs Monate auf ein Spenderherz für ihr Kind warteten. Ich bin zusammengebrochen, weil ich dachte, ich schaffe es nicht", so Mutter Diana.

Nach vier Monaten verschlechtert sich der Zustand ihres Jungen, Medikamente alleine reichen nicht mehr. In einer Notoperation wird Daniel an ein sogenanntes "Berlin Heart" angeschlossen, ein mechanisches Herzunterstützungssystem. Auch wenn Diana Dietrich zunächst Angst davor hat, ihr Kind an die große Maschine gefesselt zu sehen, sieht sie bald eine massive Verbesserung im Gesundheitszustand ihres Jungen. Doch die Zeit im Krankenhaus zehrt an ihr. "Das Berlin Heart hatte nur eine Akkulaufzeit von zwanzig Minuten, deswegen konnten wir nur einmal die Woche kurz aus dem Krankenhaus und Luft schnappen", erinnert sie sich. In ihren dunkelsten Stunden fühlt es sich an wie im Gefängnis. "Sogar schlimmer, denn im Gefängnis hätte ich wenigstens gewusst, wann ich rauskomme", sagt sie.

Von morgens bis abends spielt sie mit Daniel, Papa Christian verlegt sein Homeoffice ins Ronald McDonald-Haus, ein Zuhause auf Zeit für Angehörige schwerkranker Kinder. Wie schafft man es, 943 Tage zu hoffen? "Weil man muss. Wenn Daniel mich anlachte, dann dachte ich immer: Dieser kleine Mann schafft es zu lachen, also muss ich es auch!", sagt Mama Diana. Tagsüber spielt sie für ihren Sohn den Clown. Nachts weint sie sich in den Schlaf.