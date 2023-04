Den "Mutterinstinkt" gibt es gar nicht - Warum diese Erkenntnis ein Grund zum Feiern ist

Das heißt: Biologisch gesehen ist die Mutter also nicht automatisch die allerbeste Wahl, um sich um ihr Kind zu kümmern. Denn Elternschaft ist ein Lernprozess, den sowohl Mütter als Väter durchleben müssen. "Schwangerschaft und Geburt sind in gewisser Weise das Warm-up, das vielen Frauen die Entscheidung, für diesen kleinen Menschen da zu sein, erleichtert. Aber auch Mütter brauchen Übung, Zeit mit ihrem Baby und ein entlastendes Umfeld, um in ihrer neuen Rolle anzukommen. Väter müssen sich bewusst dazu entscheiden, eine Bindung aufzubauen und Elternschaft zu lernen", so die Autorin.

Missverständnisse sind historisch gewachsen

Was die Wissenschaftler herausgefunden haben, impliziert im Grunde genommen eine riesengroße Entlastung für alle Frauen. In der Konsequenz bedeuten die Forschungsergebnisse schließlich, dass wir alle ruhig "Rabenmütter" sein dürfen, ohne zu glauben, dass biologisch mit uns etwas nicht stimmt. Denn genau wie Väter auch, müssen Frauen das Elternsein erst lernen und dürfen dabei Fehler machen, an ihre Grenzen kommen und vor allem an ihre eigenen Bedürfnisse denken. "Mit dem Glauben an den Mutterinstinkt überfordern wir tagtäglich die Mütter, indem wir sie direkt nach der Geburt in der klassischen Kleinfamilie schlichtweg alleine lassen. Mutter schafft das schon. Mutter liebt, Mutter opfert sich gerne auf und Mutter weiß alles", sagt Annika Rösler.