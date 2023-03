4 Fehler, die ihr bei einem Videocall mit kleinen Kindern unbedingt vermeiden solltet!

Es ist so praktisch! Mit einem Anruf sind Oma und Opa plötzlich mit im Wohnzimmer, obwohl sie womöglich hunderte Kilometer entfernt wohnen. Keine Frage: Durch WhatsApp-Calls & Co. haben wir heutzutage tolle neue Möglichkeiten, Freunde und Verwandte am Alltag mit Kind teilhaben zu lassen.

Aber ist diese Form der Kommunikation wirklich geeignet für Kleinkinder? Schließlich wird Bildschirmzeit für Knirpse von Experten kritisch gesehen. Die gute Nachricht: Videocalls bilden eine Ausnahme. Ein paar Dinge sollten Eltern dennoch beachten, damit die Telefonate mit den Großeltern auch für die Kinder einen Mehrwert bieten.