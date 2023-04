Bärbel und Jörn Backhaus mit ihren zweieiigen Zwillingen Jana und Nils, zwei Minuten jünger

"Mit Zwillingen fällt man auf. Im Geburtsvorbereitungskurs, den mein Mann und ich besucht haben, waren ausschließlich Frauen, die ein Kind erwarteten. Ihre Reaktion, als wir bei der Vorstellungsrunde verkündeten, dass wir Zwillinge bekommen: 'Wow, Zwillinge? Wie wollt ihr das schaffen?' Eine Frage, die uns immer wieder gestellt wurde. Und die Ängste schürt.

Selbstverständlich haben wir überlegt, wie wir den Alltag mit zwei Babys meistern. Sehr hilfreich war dabei der Austausch mit Gleichgesinnten. Ich habe viel in Zwillingsforen gesurft. Sie sind eine gute Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen und Fragen zu stellen. Werdende Zwillingsmütter haben nämlich andere Fragen als 'normale' Schwangere. Ganz banal: Kann man parallel stillen? Was mache ich, wenn beide Babys gleichzeitig schreien oder die Windel voll haben? Als Zwillingseltern wird man ganz anders gefordert.

Die erste Zeit mit Jana und Nils war sehr anstrengend, weil sie anfangs noch keinen gemeinsamen Rhythmus hatten. Wenn Nils schlief, schrie Jana. Hatte Jana Hunger, war Nils satt. Hatten wir beide gerade angezogen, hatte Nils die Windel voll – im Winter besonders spaßig. Ich kann mich erinnern, dass ich ein großes Schlafdefizit hatte. Mein Tipp für Zwillingseltern: Kontakt zu anderen Zwillingsmüttern und -vätern suchen und ein Netzwerk aufbauen."

Melanie Burbach und Heiko Meffert mit ihren eineiigen Zwillingen Louisa und Paula, neun Minuten älter

"Wir begegnen oft Menschen, die sagen 'Oh Gott, wie könnt ihr Paula und Louisa auseinander halten?' Ich finde das nicht schwer, weil die beiden sehr unterschiedlich sind. Louisa ist größer und kräftiger als Paula. Und sie ist schüchtern, wenn Besuch kommt. Paula ist offen und geht auf Menschen zu. Wir legen Wert darauf, dass jedes Kind seine eigenen Interessen entwickelt. Deshalb haben wir uns auch bewusst dagegen entschieden, Paula und Louisa gleich anzuziehen.

So unterschiedlich unsere Töchter sind, so innig ist ihre Beziehung. Sie nehmen sich zum Beispiel in den Arm und geben sich gegenseitig Küsschen, um sich zu trösten. Oder wenn Paula weint, geht Louisa los, um ihr ihren Teddy zu bringen. Aber natürlich kracht es auch zwischen den beiden – das volle Zickenprogramm inklusive Kratzen, Beißen und An-den-Haaren-ziehen. Mal sehen, wie es wird, wenn Louisa und Paula in den Kindergarten gehen. Sie kommen erst Mal in dieselbe Gruppe, weil wir denken, dass ihnen die Trennung von Zuhause so leichter fällt.

Ob Zwillinge nun in dieselbe Kita-Gruppe gehen, die gleichen Sachen tragen sollten oder nicht – Eltern sollten sich von unterschiedlichen Meinungen nicht verrückt machen lassen. Als ich schwanger war, haben mich andere Zwillingseltern auf meinen dicken Bauch angesprochen: 'Zwillinge? Die sind soooo anstrengend!' Rückblickend kann ich sagen, dass es natürlich anstrengend war. Aber nicht viel mehr, als bei meinen Freundinnen, die 'nur' ein Kind im selben Alter hatten. Wichtig ist, dass man sich gut organisiert."