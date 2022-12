Papas brauchen bezahlten Vaterschaftsurlaub nach der Geburt!

Über die Hälfte aller Väter nimmt also überhaupt keine Elternzeit

Fakt ist: Tatsächlich gehen auch mehr als zehn Jahre nach Einführung des Elterngeldes über 60 Prozent der Väter nicht in Elternzeit. Für ihre Partnerinnen wären zehn oder sogar vierzehn Tage mehr Unterstützung schon ein kleiner Gewinn – gerade im Wochenbett. Denn in den ersten Wochen nach der Geburt ist die Unterstützung des Partners eigentlich "alternativlos". Die Mutter muss sich von den Anstrengungen der Geburt erholen und braucht viel Ruhe. Ihr Körper passt sich an, läuft hormonell auf Hochtouren. Gleichzeitig will ein Kind versorgt sein, Kuscheln und Stillen füllt die Tage. Währenddessen schmeißen die Väter im besten Fall den Haushalt, kochen, wechseln Windeln wie die Weltmeister, beschäftigen große Geschwister und wimmeln ungebetenen Besuch der Verwandtschaft ab. Noch wichtiger: Das Wochenbett ist die beste Gelegenheit, sich als Familie und als Eltern zurechtzufinden.

Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass es die beste Entscheidung überhaupt war, die ersten zweieinhalb Monate zu Hause zu bleiben. Nicht nur für das nötige Handwerkszeug als Vater, sondern eben auch für das Nachdenken über meine eigenen Vorstellungen von Elternsein. Meine Entscheidung damals: Ich möchte präsenter im Leben meines Kindes sein als nur am Wochenende oder nach Feierabend. Ohne diese frühe Auszeit wäre ich vermutlich nicht so schnell auf die Idee gekommen, weniger zu arbeiten, und würde vielleicht immer noch in der traditionellen Ernährerrolle feststecken.