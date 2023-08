Erziehungsguru: Jesper Juul: "Eltern haben ein Recht auf Zweisamkeit"

Sein Appell richtet sich vor allem an Mütter. "Normalerweise fällt es Frauen schwerer, sich für die eigenen Bedürfnisse einzusetzen", erklärt der Experte. "Das liegt daran, dass es Frauen in der Vergangenheit nicht erlaubt war, Nein zu sagen und sich abzugrenzen." Frauen sagen sich: "Ich muss für meine Kinder da sein, sonst bin ich egoistisch." Und wenn schon! Ein bisschen Egoismus schadet keineswegs. Denn sonst bestimmt nicht etwa die Liebe füreinander, was wir tun, sondern es sind Schuldgefühle, die uns antreiben. Das heißt, dass Eltern ihren Kindern bewusst oder unbewusst vermitteln: "Weil du da bist, muss ich mich aufopfern, kann ich keinen Spaß mehr haben, fange ich an zu streiten oder musste ich meinen geliebten Job aufgeben.“ Unter einer solchen Belastung aufzuwachsen, ist weitaus schlimmer als ein gelegentliches, elterliches Nein.

Niemand sollte die Verantwortung für Elternfrust an seine Kinder weitergeben. Das Recht, auch mal an sich selbst zu denken, ist also nicht so egoistisch, wie es auf den ersten Blick erscheint. Das heißt natürlich nicht, dass Eltern ihre Kinder ständig abweisen dürfen, wenn sie ihnen zu anstrengend sind. Nach einer Absage sollten Mama und Papa zuverlässig wieder da sein. Ein Nein darf die Kinder nicht als Person zurückweisen. Es gilt immer nur für eine bestimmte Zeit ("Lass mich mal eine Stunde in Ruhe arbeiten, dann bin ich wieder für dich da.“).