Was bei einer Trennung in der Schwangerschaft wirklich hilft

In der Schwangerschaft verlassen ... Wie geht man mit so einer Erfahrung um?

Eine Trennung ist wie ein Tod und löst natürlich einen riesengroßen Schmerz und tiefe Trauer in uns aus. Es fühlt sich oft an, als würde dieser Schmerz nie mehr vergehen. Es gibt jedoch ein tibetisches Sprichwort, das sehr wahr ist: "This too shall pass" – zu deutsch: "Auch das wird vorübergehen." Nach jedem Tief kommt ein Hoch. Deine Trauer wird vergehen. Der Psychiaterin Elisabeth Kübler-Ross zufolge verläuft jeder Trauerprozess in fünf Phasen:

Zuerst verdrängen wir. Dann kommt die Wut. Anschließend versuchen wir zu verhandeln und die Situation doch zu verändern. Gelingt dies nicht, kommt die Verzweiflung ... ... und schließlich die Akzeptanz. In der letzten Phase der Trauer finden wir zu einem inneren Frieden. Wir sehen das Licht am Ende des Tunnels und können wieder hoffnungsvoll in die Zukunft sehen. Je schneller du deine Trennung annehmen und die Phase des Kämpfens hinter dir lassen kannst, umso schneller wird es dir besser gehen.

Wenn du ganz am Anfang der Trauer im Schmerz versinkst und die negativen Gedanken dich überwältigen, suche dir aktiv Wege aus dem Schmerz heraus. Hör Musik, die dich entspannt! Lies schöne Bücher! Male! Stell Karten mit kraftspendenden Affirmationen an deinen Spiegel! Lass jede Hilfe zu, die du bekommen kannst! Oft geht es uns in solchen Momenten so schlecht, dass wir uns niemand anderem zumuten wollen. Doch wir Menschen brauchen Verbindung, um uns sicher und geborgen zu fühlen. Wenn dein Partner dich verlassen hat, überlege, auf welchen anderen Wegen du Verbindung bekommen kannst. Öffne dich deiner Familie und deinen Freunden, schau nach Gruppen, in denen du dich mit anderen werdenden Mamas austauschen kannst. Suche dir professionelle Unterstützung und sprich mit einem Therapeuten oder einer Therapeutin, einem Coach oder einer Coachin darüber, was dir widerfahren ist. Du fühlst dich vielleicht gerade sehr allein, aber du bist es nicht! Es gibt so viel Hilfe da draußen!

Auch im Internet kannst du Unterstützung finden. Wir haben beispielsweise bei SozialDynamik die Facebook-Gruppe "Level Up Your Love", in der sich die Mitglieder mit ganz viel Respekt dazu austauschen, was sie in Sachen Beziehung erleben und wie es besser gehen könnte. Gerade wenn du in der Schwangerschaft verlassen worden bist, fühlst du vielleicht eine große Scham. Wenn ich eines in meiner Zeit als Coach gelernt habe, dann das: Scham wird weniger, wenn wir darüber sprechen, wofür wir uns schämen.