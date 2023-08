Alleinerziehend reisen: Mit 3-Jährigem allein auf Weltreise: "Das Schönste ist die Freiheit"

Und dann kam Tinder …

Auf die Frage, ob ich manchmal eine Partnerschaft vermisse, kann ich ganz klar mit Ja antworten. Auf jeden Fall. Kennt ihr den Spruch "Du kannst dich doch gar nicht einsam fühlen, du hast doch dein Kind! Da kannst du doch nur glücklich sein!"? Ja, hab ich, und ja, bin ich. Aber sein Kind an seiner Seite zu haben und sich trotzdem manchmal einsam fühlen, das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Es gibt immer wieder diese Tage, an denen ich am liebsten alles mit einem Partner teilen würde, ob Ereignisse, Erlebnisse, Sorgen oder auch einfach mal wieder kuscheln und zusammensitzen. Es gibt Tage, da könnte ich weinen. Lieben und geliebt werden. Gemeinsame Erinnerungen schaffen. Eine Schulter zum Anlehnen. Ich weiß aber auch, dass es auf Reisen eine nochmal andere Herausforderung ist jemanden zu finden. Ich hatte tatsächlich einen ganz tollen mexikanischen Mann kennengelernt. Wir hatten eine super schöne Zeit miteinander. Leider sollte es nicht sein. Manchmal reicht Liebe allein wohl doch nicht aus.

Und dann kam Tinder ... War eigentlich eher eine Ablenkung und wollte nur mal schauen. War einfach neugierig. Bei Tinder hier in Mexiko gibt es eine Menge hübsche Männer. Aber man wird nahezu bombardiert mit Likes und Nachrichten und alle wollen sich sofort treffen. Was ja generell nicht schlecht ist. Nur ist es super schwierig auf Reisen. Als ich die App runtergeladen habe, war ich nur noch wenige Tage am selben Ort. Was für ein Treffen natürlich wenig Sinn gemacht hätte.