Dreckiger Kinderwagen: Mit diesem EASY Trick bleibt der Kofferraum sauber!

Erst neulich hatten auch wir wieder ordentlich Dreck am Stecken – ähm, am Rad natürlich! Wir fuhren mit dem Auto in den Wald zum Spazieren. Unser Buggy war auch dabei, denn Mini kann und will noch nicht weite Strecken laufen. Am Ende hatten wir dann wieder den Schlamassel: schlammbefleckte Räder. Wow! So ein Mist. Doch der Buggy musste nun mal wieder in den Kofferraum. Also haben wir vergeblich nach einer Papiertüte gesucht, als Unterlage. Wir hatten aber gerade keine im Auto. Doppelter Mist. Wenn ich diesen Trick nur vorher gekannt hätte …