Spaghetti schneiden und mehr - die besten Hacks!

Energiespartrick fürs Nudelnkochen

Und wisst ihr was? Es spart Zeit, Wasser und Strom, wenn ihr Spaghetti (und andere Nudeln) einfach in der Pfanne kocht. Hier können sie flach liegen, ihr braucht also weniger Wasser, und da sie von Anfang an komplett bedeckt sind, ist die Kochzeit kürzer, wodurch ihr Strom (oder Gas) spart.

Übrigens: Dieser Tipp stammt aus dem Buch "Mom Hacks #Food. Die besten Tricks für kunterbuntes, gesundes Essen mit Kindern" von Julia Lanzke, GU, 14,99 Euro.