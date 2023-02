Wie ihr ungesunde Eltern-Kind-Beziehungen erkennt

Umgang mit ungesundem Verhalten zwischen Mutter oder Vater und Kind

Was kann man also tun, wenn man bemerkt, dass das Verhalten der Eltern dem Kind schadet? Das A und O ist wirklich das Reflektieren, betont Elisabeth Raffauf. Will ich mir durch die Leistungen, das hübsche Aussehen, das gute Verhalten meines Kindes beweisen, dass ich eine gute Mutter bin? Wenn ja, sollten wir uns mehr darauf konzentrieren, im Sinne des Kindes zu handeln. Ein häufiger Konflikt im Erwachsenenalter zwischen Müttern und Töchtern liegt meist schon in der Kindheit der Töchter begründet. Wie können wir das verhindern?

Hier ein paar Grundsätze im Überblick:

Wenn wir einen Partner vermissen, darf und kann unser Kind nicht als Ersatz herhalten.

Eigene Sorgen und Probleme sollten wir mit anderen Erwachsenen und NICHT mit dem Kind besprechen.

Es kann sehr hilfreich sein, sich mit Freunden auszutauschen, wenn man bei sich selbst bemerkt, dass etwas in der Beziehung zum Kind falsch läuft.

Wie so oft ist es eine Gratwanderung, was den Kindern schadet und was noch im Rahmen ist. Auch wenn man die Kinder nicht mit eigenen Problemen belasten will, ist es wichtig, klar und offen zu kommunizieren und Fragen zu beantworten. Aber eben nicht, um eigene Probleme zu klären oder abzuwälzen, sondern um Kindern zu zeigen, dass man sie ernst nimmt und es nicht an ihnen liegt. Auch wenn Kinder merken, dass sie Schwierigkeiten mit einem Elternteil haben, ist es gut, darüber zu sprechen und gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Dann spricht man schon mit dem Kind über Probleme, "aber nicht, um sie bei ihm abzuladen, sondern um dem Kind zu bestätigen 'Dein Gefühl stimmt'", so Elisabeth Raffauf. Eine andere Möglichkeit sei es, "sich einzugestehen, dass man gerade nicht die Kapazitäten hat, auf das eigene Kind zu gucken und dann zu schauen, wo man sich vielleicht Hilfe suchen kann", sagt die Familientherapeutin.