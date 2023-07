Die häufigsten Infektionskrankheiten bei Kindern: Ursachen, Symptome, Diagnose, Behandlung

Infektionen bei Kindern: Darum treten sie so häufig auf

Kinder sind anfälliger für Infektionen als Erwachsene, da ihr Immunsystem noch nicht vollständig ausgereift ist. Sie sind oft in engem Kontakt mit anderen Kindern in Kindergärten, Schulen oder Spielgruppen, was die Verbreitung von Infektionen begünstigt. Zu den häufigsten Infektionen bei Kindern gehören Erkältungen, Grippe, Magen-Darm-Infektionen, Mittelohrentzündungen und Hautinfektionen. Diese können zu verschiedenen Symptomen führen, darunter Fieber, Husten, Schnupfen, Durchfall, Erbrechen und Hautausschläge. Wir schauen sie uns einmal genauer an.