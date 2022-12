Die 14 wichtigsten Impfungen für Kinder

Der Kinder- und Jugendarzt Dr. Michael Horn aus Schönau am Königssee sagt: "Für mich steht Prävention ganz klar an erster Stelle. Denn es gibt Krankheiten, wie zum Beispiel die seltenen Meningokokken-Erkrankungen, die so rasch und schwer verlaufen können, dass sie nicht immer rechtzeitig behandelt werden können. Als junger Arzt habe ich den Fall eines kleinen Jungen miterlebt, der an Meningokokken erkrankt und daran auch leider verstorben ist. Mit Schutzimpfungen kann man solche Schicksale verhindern. Doch nicht alle verfügbaren Impfungen stehen auch im STIKO-Impfplan. Daher ist es wichtig, dass Eltern für einen bestmöglichen Schutz ihres Kindes ihre Kinder- und Jugendärztin bzw. ihren Kinder- und Jugendarzt frühzeitig auch auf die zusätzlichen Impfungen ansprechen."

In Deutschland kann man gegen fünf Gruppen von Meningokokken impfen: A, B, C, W und Y. Die STIKO empfiehlt die Impfung gegen Gruppe C für Kinder im Alter von zwölf bis 23 Monaten. Doch: Über 60 Prozent aller bundesweiten Erkrankungen werden durch Gruppe B ausgelöst, gefolgt von Y und C. Deshalb setzen viele Eltern zusätzlich auf eine Impfung gegen Gruppe B bzw. auf eine Kombinationsimpfung ACWY.

Lasst euch von eurem Kinder- und Jugendarzt beraten, um die für euch optimale Lösung zu finden. Unter meningitis-bewegt.de/kostenerstattung könnt ihr herausfinden, welche Krankenkasse die Kosten möglicherweise erstattet. Aber auch darüber hinaus, lohnt es sich, bei eurer Krankenkasse nachzufragen. Hier seht ihr noch einmal die Info zur Kostenerstattung im Überblick: