Braucht die Haut von Kindern im Winter mehr Pflege?

Im Winter: Viel trinken!

Kälte und trockene Heizungsluft entziehen nicht nur der Haut, sondern dem gesamten Körper Flüssigkeit. Eltern sollten ihre Sprösslinge deshalb dazu animieren, viel zu trinken. Am besten Mineralwasser und ungesüßte Tees. Genauso wichtig: eine ausgewogene Ernährung mit frischem Obst und Gemüse. Beides sorgt für einen ausgeglichenen Flüssigkeitshaushalt und steht bestenfalls täglich auf dem Speiseplan.

Kinderhaut beim Skifahren

Wenn es im Winterurlaub zum Skifahren in die Berge geht, gehört immer eine spezielle Kindersonnenschutzcreme ins Gepäck. Nur sie schützt die zarte Kinderhaut vor einem Sonnenbrand. Und das ist wichtig, um Hautkrebs vorzubeugen. Empfehlenswert sind Produkte mit einem Lichtschutzfaktor von mindestens 25. Achtung: Auch wenn sich die Wintersonne hinter den Wolken versteckt, ist die UV-Strahlung vorhanden. Deshalb: immer Eincremen, bevor es mit dem Lift aufwärts geht.

Frische Luft tut gut

Der Aufenthalt an der frischen Luft ist für Kinder ideal, um sich an die kalten Temperaturen zu gewöhnen. Und: Er härtet ab. Denn gerade im Winter, wenn der Nachwuchs die meiste Zeit in beheizten Räumen verbringt, haben Erkältungsviren leichtes Spiel. Apropos heizen: Die optimale Raumtemperatur im Kinderzimmer liegt tagsüber bei etwa 20 bis 22 Grad. Nachts kann der Nachwuchs bei maximal 18 Grad entspannt durchschlafen. Am besten sogar bei geöffnetem Fenster. Die kühle, feuchte Nachtluft sorgt dafür, dass die Schleimhäute abschwellen, wenn das Kind bereits einen Infekt hat.