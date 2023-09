Warum der Schwarze Nachtschatten für Kinder gefährlich werden kann

Giftige Inhaltsstoffe

Der Schwarze Nachtschatten enthält verschiedene giftige Substanzen, darunter Solanin und Solasonin. Diese Alkaloide sind vor allem in den unreifen Beeren sowie in den Blättern und Stängeln der Pflanze enthalten. Solanin wirkt auf das zentrale Nervensystem und kann (nicht nur) bei Kindern zu Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und Krämpfen führen. In seltenen Fällen kommt es sogar zu schwereren Vergiftungen.