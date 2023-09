Tobias starb viel zu früh: "Wir werden dich immer lieben, kleiner König"

Plötzlich wird schlagartig alles anders

Seine Mutter berichtet, dass der kleine König seit 2013 immer wieder einmal über ein Wochenende oder in den Ferien zur Entlastung der Familie in der Schatzinsel war. Das ist eine Gruppe, die seiner Schule angeschlossen ist. Der Aufenthalt hier kann über Kurzzeitpflege abgerechnet werden. Im April 2019 wurde Tobias 17 Jahre alt. In den Pfingstferien verbrachte er wieder eine Woche in der Schatzinsel, während die Eltern mit der Tochter in den Urlaub fuhren. Nur wenige Wochen zuvor hatten sie grünes Licht bei den unterschiedlichen Kliniken bzw. Arztbesuchen erhalten, dass bei Tobias alles gut aussehe und besser sei, als es je war. Doch dann kam ein Anruf von der Leitung der Gruppe, der die Familie laut Elisabeth König in einen Schock versetzte. Sie wollten nicht glauben, nicht wahrhaben, dass Tobias gestorben war. Einfach so.

Ohne das Frühstück zu beenden, packte die Familie an diesem Morgen in Windeseile und brach schnellstmöglich in Richtung Heimat auf. "Erst als wir ihn mit eigenen Augen tot im Bett liegen sahen, konnten wir das alles ansatzweise glauben. Von da an haben wir, bis alles andere geregelt war, erst mal nur noch funktioniert und nach und nach erst richtig verstanden und erlebt, dass es Realität ist, dass er nicht mehr lebt und nicht mehr nach Hause kommt" erinnert sich seine Mutter.