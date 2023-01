Unglaublich: Diese schlimmen Lehrer-Sprüche gehören verboten!

Jeder hatte ihn. Diesen einen Lehrer, der einfach gar nicht ging. Der verhasste Lehrer, den man während der Stunde mit Hörnern und blöder Fratze als Teufel skizzierte. Oder vor dem man einfach jeden Tag aufs Neue Angst hatte. Auch ich hatte solch einen Lehrer. Mein Mathelehrer in der Unterstufe des Gymnasiums verfolgt mich noch heute manchmal in meinen Träumen. Bitter. Kein Wunder, so wie er mich und einige meiner Freunde behandelt hat. Weil Dampf ablassen gerade in Bezug auf Lehrer-Frust extrem guttun kann, haben wir euch auf unseren Social-Media-Kanälen nach den schlimmsten Lehrer-Sprüchen gefragt, die eure Kinder je zu hören bekommen haben. Geteiltes Leid und so …